СК возбудил уголовное дело в отношении Антона Мотолько

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управление Следственного комитета по городу Минску продолжает расследование уголовного дела, возбужденного по факту массовых беспорядков, произошедших на территории столицы в прошлом году. Об этом БЕЛТА сообщил начальник УСК по Минску Сергей Паско.

В ходе расследования уголовного дела следователями во взаимодействии с сотрудниками ГУБОПиК МВД получены доказательства о причастности блогера Антона Мотолько к совершению ряда преступлений, в том числе предусмотренных ст.293 (массовые беспорядки) и ст.342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественных порядок) УК.

"В отношении указанного лица возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.130 Уголовного кодекса в связи с совершением умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности по отношению к представителям власти и правоохранителям, с июля 2020 года посредством созданного и управляемого им Telegram-канала. В настоящий момент уже получены доказательства, свидетельствующие о совершении А.Мотолько действий, направленных на дестабилизацию социально-политической, экономической и информационной обстановки в стране, причинение вреда национальной безопасности Беларуси. Указанные действия совершались также с использованием управляемого им Telegram-канала. В связи с этим возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.361 Уголовного кодекса", - рассказал Сергей Паско.

Кроме этого, действуя по предварительному сговору с неустановленными лицами, находясь за пределами Беларуси, с целью осуществления противоправной деятельности А.Мотолько объединил экстремистские группы (так называемые дворовые чаты) создал экстремистское формирование и руководит им. Своими действиями он совершил преступление, предусмотренное ч.1 ст.361/1 (создание экстремистского формирования) УК.

"УСК по городу Минску в отношении гражданина Беларуси А.Мотолько в ближайшее время будет вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого по всем вышеуказанным преступлениям. После этого он будет объявлен в межгосударственный розыск. Кроме этого, следствием проводится работа по признанию указанного интернет-ресурса на территории нашей страны экстремистским", - отметил Сергей Паско.

Правоохранителями продолжается проведение следственных действий и мероприятий, направленных на установление иных лиц, причастных к организации массовых беспорядков на территории столицы.

"В последние несколько месяцев большую популярность среди населения получили так называемые дворовые чаты. Следствием выявлены неоднократные факты, когда они перерастают в экстремистские формирования, основной направленностью которых являются радикальные действия. Обращаем внимание граждан, что в последующем их администраторы будут нести ответственность по ст. 361/1 Уголовного кодекса. Следственный комитет в очередной раз обращается к гражданам: не поддавайтесь на провокации, размещенные в различных Telegram-каналах, задумайтесь о последствиях ваших действий. Всем фактам нарушения закона будет дана правовая оценка", - добавил начальник УСК.-0-