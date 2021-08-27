СК возбудил уголовное дело в отношении руководителей БелаПАН за уклонение от уплаты налогов

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27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управление Следственного комитета по городу Минску продолжает расследование уголовного дела, возбужденного по факту массовых беспорядков и групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, произошедших в столице, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.Следователи во взаимодействии с органами дознания работают над установлением людей, причастных к организации названных преступных действий. Как сообщалось, 18 августа задержаны должностные лица белорусского информационного агентства БелаПАН.Следствие инициировало налоговую проверку деятельности БелаПАН, в ходе которой установлены нарушения законодательства в части уклонения от уплаты сумм налогов. Согласно акту проведенной проверки руководители БелаПАН с июня 2018 года по январь 2021 года вносили в налоговую отчетность заведомо ложные сведения, что повлекло неуплату в бюджет налогов на общую сумму свыше Br100 тыс."На основании собранных материалов УСК по городу Минску в отношении Андрея Александрова, Дмитрия Новожилова, Ирины Левшиной, а также иных лиц возбудило уголовное дело по ч.2 ст.243 УК. Указанные лица содержатся под стражей", - проинформировали в СК.-0-