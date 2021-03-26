СК возбудил уголовное дело за изготовление протестной символики в Минске

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Советским (г. Минска) районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.211 УК по факту присвоения имущества лицом, которому оно вверено, совершенное группой лиц, сообщили БЕЛТА в СК.

"В период с 1 декабря 2020 года по 12 февраля текущего года 41-летний минчанин и 29-летний гражданин России, являясь работниками столичной частной типографии, занимались изготовлением печатной продукции с помощью технической базы и расходных материалов организации с целью дальнейшей реализации участникам несанкционированных массовых мероприятий", - рассказали в СК.

Указанная противоправная деятельность осуществлялась после завершения основного рабочего дня втайне от нанимателя. Подозреваемые изготавливали различную протестную символику: флаги, маски, баннеры, вымпелы, наклейки. После изготовленную продукцию забирали домой и продавали участникам несанкционированных мероприятий.

"В ходе расследования уголовного дела изучается личность фигурантов. Так, 29-летний гражданин России ранее уже судим на территории нашей страны за совершение кражи. Кроме этого, установлено, что указанный молодой человек незаконно находился в Беларуси, за что он привлечен к административной ответственности", - добавили в ведомстве.

Согласно материалам уголовного дела типографии причинен ущерб в размере более Br580. Следователи изучают информацию, содержащуюся в изъятых мобильных телефонах и компьютерной технике, анализируют бухгалтерские документы и рабочие записи. Расследование уголовного дела продолжается.

Следственный комитет напоминает гражданам не поддаваться на провокации, размещенные в различных Telegram-каналах, задумываться о последствиях своих действий. Всем фактам нарушения закона будет дана правовая оценка.-0-