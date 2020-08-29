СК возбудил уголовные дела по фактам давления на депутатский корпус

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственный комитет возбудил уголовные дела по фактам давления на депутатский корпус, заявил оперативный сотрудник в эфире "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Иностранные центры грозят расправой тем, кто поддерживает нынешний курс страны. Травля в интернете, угрозы физической расправы и прямое насилие - за последние две недели случаи не единичные. Под давлением все чаще оказываются те, кто поддерживает нынешний курс страны. Исходит это из зарубежных центров в Польше и Чехии через отдельных членов так называемого Координационного совета, а также через некоторые Telegram-каналы.

"Установлено, что указания по осуществлению противоправной деятельности в отношении депутатов поступили в Координационный совет из-за рубежа. Как минимум два сообщения с угрозами направлены из Великобритании. Проводятся следственные и оперативные мероприятия. Виновные будут привлечены к установленной законодательством ответственности, где бы они не находились", - отметил оперативный сотрудник.-0-