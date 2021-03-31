СК возбудил уголовные дела в отношении Николая Дедка

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управление Следственного комитета по городу Минску продолжает расследование уголовного дела, возбужденного по факту массовых беспорядков, произошедших на территории столицы в 2020 году. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

В ходе расследования следователями во взаимодействии с сотрудниками ГУБОПиК МВД получены доказательства о причастности участника анархистского движения Николая Дедка к совершению ряда преступлений, в том числе предусмотренного ст. 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественных порядок) УК.

По материалам уголовного дела, Николай Дедок на протяжении нескольких лет администрировал радикальный Telegram-канал "Мiкоlа". В настоящий момент уже получены доказательства, свидетельствующие о совершении фигурантом действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Беларуси. Указанные действия совершались с использованием управляемого им Telegram-канала. В связи с этим возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 361 УК.

"В указанном интернет-ресурсе публиковались призывы к участию в массовых беспорядках, личные данные сотрудников правоохранительных органов, призывы к угрозам, насилию и оскорблению сотрудников милиции, журналистов и государственных служащих", - говорится в сообщении.

В ноябре 2020 года указанный мужчина был задержан на съемной квартире в поселке Сосновый Осиповичского района Могилевской области, где длительное время скрывался от правоохранительных органов. В ходе обыска жилища обнаружены и изъяты стеклянные бутылки с горюче-смазочными материалами, которые согласно заключению эксперта являются предметами, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ.

В отношении Николая Дедка возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 295-3 (незаконные действия в отношении предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ) УК.

Примененная к обвиняемому ранее мера пресечения в виде заключения под стражу не изменялась.

Правоохранители проводят следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление иных лиц, причастных к организации массовых беспорядков на территории Минска.-0-