СК возбуждено дело о клевете в отношении председателя участковой избирательной комиссии

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственным управлением УСК по Витебской области расследуется уголовное дело о клевете в отношении председателя участковой избирательной комиссии. Об этом БЕЛТА сообщил заместитель начальника УСК по Витебской области Игорь Метелица.

"По данным следствия, днем 9 декабря 2020 года 53-летняя жительница Орши в деструктивном Telegram-канале разместила публикацию с электронным текстом, содержащим ложные (вымышленные), не соответствующие действительности и порочащие сведения в отношении председателя избирательной комиссии", - рассказали в СК.

В отношении 53-летней женщины возбуждено уголовное дело по ст.188 (распространение заведомо ложных, порочащих другое лицо сведений) Уголовного кодекса Беларуси. Она допрошена. Следователи осмотрели мобильный телефон подозреваемой и ее учетную запись в мессенджере. Назначен ряд экспертных исследований, производство которых поручено ГКСЭ.

Расследование уголовного дела продолжается.

Санкция ст.188 Уголовного кодекса предусматривает максимальное наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет. В связи с чем рекомендуем думать о последствиях своих действий, соблюдать законы Беларуси и разумно подходить к высказываю личного мнения в интернете.-0-