СК возобновил дело по факту убийства девушки в Кричеве 18-летней давности

3 июня, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. УСК по Могилевской области возобновил расследование по уголовному делу по факту убийства 23-летней девушки в августе 2001 года в Кричеве, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Могилевской области Анастасия Лавринович.

Прокуратура Кричевского района тогда возбудила уголовное дело по ч.1 ст.139 УК (убийство), но лицо, совершившее преступление, установлено не было.

Следователи повторно проанализировали собранные доказательства, в том числе результаты проведенных по делу судебных экспертиз. С учетом полученных данных составлен план дополнительных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий. При повторном экспертном исследовании предметов и объектов, изъятых в ходе следственных действий на первоначальном этапе расследования, обнаружены следы, указывающие на причастность к совершенному убийству местного жителя.

Установлено, что мужчина судим за изнасилование, насильственные действия сексуального характера и грабеж. В настоящее время он отбывает наказание в местах лишения свободы. На момент совершения убийства ему было 20 лет.

Во время допроса подозреваемый указал, что в один из дней августа 2001 года в вечернее время по дороге домой встретил девушку и решил с ней познакомиться. На его предложение она ответила отказом, что разозлило мужчину. Он достал из кармана нож и нанес ей удар, после чего скрылся. От полученных телесных повреждений девушка скончалась на месте происшествия. При проверке показаний на месте подозреваемый указал место совершения преступления, а также обстоятельства убийства.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, оперативно-разыскные мероприятия и экспертные исследования, направленные на закрепление и получение новых доказательств по уголовному делу.-0-

Фото УСК по Могилевской области