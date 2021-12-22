СК выяснил обстоятельства гибели девушки на производстве в Борисове

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Борисовские следователи выяснили обстоятельства гибели девушки на производстве. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

Как сообщалось ранее, днем 13 июля этого года в реанимационное отделение Борисовской ЦРБ с тяжелыми травмами головы была доставлена 21-летняя борисовчанка. По данным следствия, утром девушка пришла на один из местных заводов, чтобы трудоустроиться. "Начальник производства провела ее к бригадиру и поручила показать принцип работы на перемоточном станке (оборудование предназначалось для наматывания сварочной проволоки). Бригадир в свою очередь отвела девушку к одной из намотчиц. Та, показывая работу оборудования, отвернулась, чтобы запустить проволоку и положить в катушку. Повернувшись, она увидела девушку уже лежащей на полу, при этом часть волос была намотана на вращающийся вал станка. Не приходя в сознание, потерпевшая скончалась 2 августа", - отметили в ведомстве.

На место происшествия выбывала следственно-оперативная группа, следователь назначил проведение технической экспертизы. Согласно выводам эксперта, непосредственной причиной несчастного случая стало непроведение начальником производства целевого инструктажа с девушкой. Борисовчанке не разъяснили правила безопасного нахождения в цеху. Признаки же нарушений иными должностными лицами предприятия требований охраны труда, состоящих в прямой причинно-следственной связи с наступившими последствиями, отсутствуют.

Следователи Борисовского районного отдела СК возбудили уголовное дело и предъявили 57-летней женщине, начальнику производства, обвинение по ч.2 ст.428 (неисполнение и ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного и небрежного отношения к службе, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК. Допрошены работники предприятия, изучены и приобщены к материалам уголовного дела заключения судебно-медицинских, трасологической и иных экспертиз, изъята и осмотрена техническая документация. В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

В ходе проведения расследования установлены причины и условия, способствовавшие совершению преступления, о чем руководителю предприятия внесено соответствующее представление.-0-