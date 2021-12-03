СК выясняет обстоятельства гибели мужчины и женщины в Слуцком районе

Фото СК
3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи устанавливают обстоятельства гибели мужчины и женщины в Слуцком районе, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.
Сегодня утром поступило сообщение о возгорании жилого дома в деревне Старый Гутков Слуцкого района. При тушении пожара обнаружены тела мужчины и женщины 44 лет.
Прямо сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Следователь, специалисты УГКСЭ по Минской области и работник МЧС осматривают место происшествия, опрашиваются соседи, планируется назначить судебно-медицинскую и пожарно-техническую экспертизы.
Слуцкий районный отдел СК проводит проверку. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Предварительно, очаг возгорания находился в районе печи.-0-