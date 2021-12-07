СК выясняет обстоятельства гибели военнослужащего в Ивацевичах

Фото из архива
7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управлением Следственного комитета по Брестской области выясняются обстоятельства гибели военнослужащего в Ивацевичах, сообщил БЕЛТА заместитель начальника областного УСК Сергей Горошко.
"Предварительно установлено, что 35-летний старшина внутренней службы погиб ночью 7 декабря от огнестрельной травмы во время несения службы в ИК-5 в Ивацевичах. Следователем проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. Выясняются все обстоятельства случившегося", - рассказал он. -0-