СК выясняет обстоятельства смертельного травмирования военнослужащего

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7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственный комитет выясняет обстоятельства смертельного травмирования военнослужащего в Борисовском районе, сообщает БЕЛТА.
"Днем 7 сентября поступило сообщение о смертельном огнестрельном травмировании 22-летнего военнослужащего срочной службы в 72-м объединенном учебном центре", - отметили в ведомстве.
Следственно-оперативная группа незамедлительно выбыла на место происшествия. Следователями с участием специалистов проводится осмотр места происшествия, опрашиваются сослуживцы погибшего.
Работу на месте происшествия координирует начальник УСК по Минской области Андрей Лис.-0-