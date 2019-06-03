СК завершил расследование дела бывшего гендиректора завода "Оптрон"

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственное управлением УСК по Минску завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора ОАО "Приборостроительный завод "Оптрон". Оно передано прокурору для направления в суд, сообщили БЕЛТА в СК.

Следователи допросили свидетелей, провели обыски по месту жительства и месту регистрации обвиняемых. "Изъята и изучена документация завода. Наложен арест на имущество обвиняемых на общую сумму более Br85 тыс. К материалам уголовного дела приобщены результаты экспертных исследований, проведенных специалистами ГКСЭ", - проинформировали в Следственном комитете.

Действия бывшего гендиректора квалифицированы по ч. 2, 3 ст. 430 (получение взятки в особо крупном размере) УК. Начальнику службы безопасности и охраны ОАО предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 16, ч. 3 ст. 430 (пособничество в получении взятки, в особо крупном размере) УК. К обвиняемым применена мера пресечения в виде заключения под стражу, добавили в СК.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов УБЭП ГУВД Мингорисполкома. По данным следствия, 13 февраля 2019 года теперь уже бывший гендиректор завода, находясь на рабочем месте, получил от руководителя другого столичного предприятия в качестве взятки более $20 тыс. за благоприятное решение вопросов, входивших в его компетенцию.

Кроме того, в ходе расследования уголовного дела следователи установили, что в декабре 2018 года обвиняемый путем вымогательства получил от директора частного предприятия в качестве взятки более Br8 тыс. В обоих случаях пособником получения незаконного вознаграждения выступал начальник службы безопасности и охраны завода.-0-