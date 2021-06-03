СК завершил расследование дела о нападении на работников заправки в Минске

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ленинский (г.Минска) районный отдел Следственного комитета завершил расследование уголовного дела о нападении на работников заправочной станции в Минске, сообщили БЕЛТА в СК.

По данным следствия, в ночь на 13 февраля 2021 года 21-летний и 25-летний парни в состоянии алкогольного опьянения беспричинно и из хулиганских побуждений применили насилие в отношении двух сотрудников автозаправочной станции на ул.Тростенецкой.

"Согласно материалам уголовного дела, незадолго до случившегося обвиняемые по месту жительства одного из них распивали спиртные напитки. Когда закончился алкоголь, они решили съездить на такси в магазин, находящийся на автозаправочной станции. По приезде они обнаружили, что магазин закрыт на перерыв. 21-летний фигурант стал стучать по входным дверям. На шум вышли двое работников заправки. Мужчины в спокойном тоне попросили парней не шуметь и подождать 20 минут до открытия магазина. Младший из обвиняемых внезапно стал избивать одного из работников руками и ногами, после чего избил и второго работника", - рассказали в ведомстве.

Во время потасовки 25-летний обвиняемый также нанес несколько ударов одному работнику заправки. Кроме этого, он высказывал словесные угрозы применения насилия в адрес сотрудников станции.

"Следователями допрошены обвиняемые, потерпевшие и свидетели. К материалам уголовного дела приобщены записи камер видеонаблюдения, а также результаты экспертных исследований, проведенных специалистами ГКСЭ. Проведены очные ставки. В ходе предварительного расследования изучены личности обвиняемых. Младший из них имеет среднее специальное образование, работает грузчиком и ранее к уголовной ответственности не привлекался. Старший из обвиняемых, 25-летний парень, ранее к уголовной ответственности не привлекался, нигде не работает и не учится", - добавили в СК.

По результатам расследования действия фигурантов квалифицированы по ч.2 ст.339 (злостное хулиганство) УК. К ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы прокурору для направления в суд.-0-