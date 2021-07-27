СК завершил расследование дела о незаконном обороте психоактивных веществ

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управление Следственного комитета по Минской области завершило расследование уголовного дела о незаконном обороте психоактивных веществ. Об этом БЕЛТА сообщили в СК.

В январе этого года в Борисовском районе сотрудники УНиПТЛ УВД Миноблисполкома и Борисовского РУВД задержали 38-летнего минчанина. В ходе осмотра автомобиля "Ситроен", на котором он передвигался, было изъято более 1 кг вещества, которое оказалось особо опасным наркотическим средством - метадоном.

Из показаний мужчины выяснилось, что по просьбе знакомого 34-летнего минчанина он несколько раз ездил в Россию. Знакомый в мессенджере Telegram направлял ему фото с координатами. По полученным координатам "перевозчик" забирал из тайников свертки с психоактивными веществами, которые передавал указанному мужчине и за это получал вознаграждение.

После этого 34-летний мужчина был задержан. При осмотре его мобильного телефона следователи обнаружили переписку с интернет-магазином, занимавшимся реализацией запрещенных веществ, у которого задержанный приобретал крупные партии этих веществ. Кроме того, имелись многочисленные заметки с координатами закладок с наркотиками, фотографии участков местности. На территории Минской и Брестской областей правоохранители обнаружили и изъяли в общей сложности более 1 кг особо опасного психотропного вещества мефедрона. Аналогичное вещество массой более 12 г изъято у него по месту жительства, там же - почти 500 г гашиша и менее грамма марихуаны, фасовочные пакетики, электронные весы.

На территории Минской области в тайниках, координаты которых установлены также при осмотре мобильного телефона мужчины, также обнаружено и изъято в общей сложности более 600 г вещества, которое, согласно заключению экспертов, является метадоном.

Установлено, что 34-летний мужчина, являясь "минером" интернет-магазина, организовал приобретение крупных партий психоактивных веществ на территории России, после чего раскладывал их в тайниках в лесу на территории Беларуси. С ним совместно ездил еще один 39-летний мужчина, который был задержан.

Преступные действия мужчин квалифицированы по ч. 3 ст. 328 (незаконные с целью сбыта приобретение, хранение и перевозка особо опасных психотропных веществ, особо опасных наркотических средств, совершенные группой лиц, лицами, ранее совершившими преступление, предусмотренное ст.328) УК.

Действия 39-летнего мужчины дополнительно квалифицированы следствием по ч.2 ст.328-1 (незаконное перемещение через Государственную границу Республики Беларусь особо опасных наркотических средств, повторно) УК.

Действия 34-летнего мужчины по эпизодам незаконного оборота гашиша и марихуаны, изъятых у него дома, также квалифицированы по ч.1 ст.328 (незаконные без цели сбыта приобретение, перевозка и хранение наркотических средств и психотропных веществ), кроме того, ему предъявлено обвинение по ч.4 ст.16, ч.2 ст.328-1 (организация незаконного перемещения через Государственную границу Республики Беларусь особо опасных наркотических средств, повторно) УК.

В ходе изучения данных о личности оптового "минера" установлено, что в августе 2020 года он привлекался к административной ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях и отбывал административный арест.

Обвиняемые дали признательные показания. К ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

При расследовании уголовного дела следователи Минской области установили причастность еще пяти групп фигурантов к распространению запрещенных веществ на территории Беларуси. В отношении указанных лиц расследование продолжается.-0-