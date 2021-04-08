СК завершил расследование дела о покушении на убийство милиционера и нападении на таксиста

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управление Следственного комитета по городу Минску завершило расследование уголовного дела о покушении на убийство сотрудника органов внутренних дел, а также о совершении особо злостного хулиганства и разбоя, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по городу Минску Екатерину Гарлинскую.

По материалам уголовного дела, ночью 26 ноября прошлого года 24-летний водитель такси приехал к дому на улице Малинина в Минске. Спустя некоторое время к нему в автомобиль сел неизвестный, который был нетрезв, и стал требовать начать движение. Водитель отказал ему в поездке, поскольку ожидал клиента, и попросил выйти из машины.

Нетрезвый минчанин на это отреагировал агрессивно и начал угрожать водителю такси насилием, а в подтверждение своих угроз продемонстрировал напильник с заостренным наконечником и другие предметы. Обвиняемый преследовал потерпевшего даже после того, как тот покинул автомобиль. Кроме того, он завладел различным имуществом водителя такси, в том числе его мобильным телефоном.

Прибывший на место происшествия сотрудник Департамента охраны МВД попытался пресечь противоправные действия мужчины, но тот оказал активное сопротивление. Желая избежать задержания и привлечения к ответственности, обвиняемый попытался ударить шилом в шею милиционера. Правоохранителю удалось уклониться, поэтому второй удар последовал в грудную клетку, защищенную бронежилетом.

Более того, мужчина неоднократно угрожал сотруднику милиции убийством, при этом держал в руках шило и напильник, а также пытался подойти ближе к правоохранителю, чтобы причинить ему телесные повреждения. В складывающейся обстановке сотрудник органов внутренних дел применил табельное огнестрельное оружие, выстрелив в ногу обвиняемого.

Следователи осмотрели место происшествия. Зафиксирована следовая картина, назначен ряд экспертных исследований, результаты которых изучены и приобщены к материалам уголовного дела. Допрошены обвиняемый, потерпевшие и свидетели. Видеозаписи, на которых зафиксированы обстоятельства совершения преступления, осмотрены и приобщены к уголовному делу.

В ходе расследования изучена личность 45-летнего минчанина - он ранее уже судим за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел, неоднократно привлекался к административной ответственности за распитие алкогольных напитков в общественном месте и нигде не работает.

По заключению судебной психолого-психиатрической экспертизы обвиняемый в период инкриминируемого ему деяния психическим расстройством не страдал, в полной мере сознавал значение своих действий и мог руководить ими. В ходе предварительного расследования он признал вину в полном объеме и раскаялся. Расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы прокурору для направления в суд.-0-