СК завершил расследование дела о сбыте психотропов в особо крупном размере

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главным следственным управлением Следственного комитета завершено расследование уголовного дела в отношении семи участников организованных групп, обвиняемых в сбыте психотропов. Об этом БЕЛТА сообщили в отделе информации и связи с общественностью СК.

Согласно материалам дела, участники преступных групп с июля 2019 года по март 2020-го на системной основе осуществляли организованную и законспирированную преступную деятельность по незаконному обороту особо опасных психотропных веществ на территории Беларуси. В состав каждой группы помимо руководителей входили операторы, оптовые и розничные курьеры, администраторы чатов.

"Руководители организованной группы имели широкий спектр обязанностей: склоняли лиц к участию в преступной деятельности, проводили обучение курьеров и операторов магазинов, занимались приобретением и расфасовкой психотропов, разработали законспирированную систему оплаты и контактов между собой. Двое из участников вели финансовое сопровождение торговли психотропами, осуществляя расчетные операции с использованием криптовалюты", - рассказали в СК.

Фото Следственного комитета

Противоправная деятельность организованных групп выявлена сотрудниками милиции в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий. В ходе осмотров мобильной и компьютерной техники обвиняемых обнаружены фотоснимки мест расположения тайников с психотропами. Установлено, что общий доход от противоправной деятельности за период существования преступных групп составил более Br11 млн. Правоохранителями из незаконного оборота изъято более 380 г особо опасных психотропных веществ и более 246 г опасных наркотических средств, что представляло собой около 1,5 тыс. потенциальных доз.

Во взаимодействии с сотрудниками ГУНиПТЛ МВД деятельность двух интернет-магазинов по торговле психотропами пресечена полностью. "Следователями допрошены свидетели и обвиняемые. Проведено более 80 осмотров мест происшествий, во время которых изъяты особо опасные психотропные вещества и опасные наркотические средства, более 40 обысков, в ходе которых изъята мобильная и компьютерная техника. Ее содержимое осмотрено и тщательно проанализировано с целью установления всех обстоятельств преступной деятельности каждого из участников групп. Изучены и приобщены к материалам уголовного дела заключения более ста экспертиз, проведенных сотрудниками ГКСЭ", - добавили в ведомстве.

По результатам расследования участникам организованной преступной деятельности предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 328 УК. Кроме того, двум руководителям организованных групп предъявлены обвинения по ч. 3 и ч. 4 ст. 328 УК. К обвиняемым применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование завершено. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд. -0-