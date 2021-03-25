СК завершил расследование дела об оскорблении милиционера из Гродно

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственный комитет завершил расследование дела в отношении жителя Минска, который оскорблял милиционера из Гродно. Такая информация размещена в Telegram-канале СК, сообщает БЕЛТА.

"По данным следствия, утром 7 декабря прошлого года 55-летний житель Минска в деструктивном Telegram-канале разместил комментарий к фотографии сотрудника органов внутренних дел, содержащий оскорбления в его адрес. В ходе допроса обвиняемый рассказал следователю о том, что с данным сотрудником милиции он не знаком, однако его возмутила информация, которая была размещена под его фото, и поэтому мужчина решил написать данный комментарий", - говорится в сообщении.

Действия минчанина квалифицированы по ст. 369 (оскорбление представителя власти) УК РБ. К нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Расследование завершено, материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд.-0-