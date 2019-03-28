СК завершил расследование ДТП с шестью жертвами в Калинковичском районе

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственное управление УСК по Гомельской области завершило расследование уголовного дела о ДТП в Калинковичском районе, в котором погибли шесть человек. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

В день ДТП, 14 ноября 2018 года, шел дождь со снегом. Дорога в месте происшествия (176-й км автодороги граница РФ - Гомель - Кобрин) с утра обрабатывалась противогололедным материалом. "Водитель в условиях снегопада управлял микроавтобусом Volkswagen Transporter с установленными на нем летними шинами, при выборе скорости движения не учел особенности и состояние транспортного средства, дорожные и погодные условия", - отметила Мария Кривоногова. В результате он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем МАЗ с прицепом. В аварии погибли пять пассажирок микроавтобуса. Они скончались на месте происшествия. Водитель умер на следующей день в больнице.

С помощью следственного эксперимента удалось установить скорость движения Volkswagen Transporter. Перед началом заноса и выездом на полосу встречного движения она составила около 79 км/ч. "По выводам следователей, водитель Volkswagen Transporter своими действиями совершил нарушение правил дорожного движения, повлекшее ДТП со смертельным исходом. Уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) УК. Предварительное расследование по нему прекращено в связи со смертью водителя", - добавила официальный представитель УСК.

Проведен комплекс следственных действий. К материалам уголовного дела приобщены результаты судебно-медицинских и автотехнических экспертиз, проведенных сотрудниками ГКСЭ. На место ДТП выбывала следственно-оперативная группа, сотрудники центрального аппарата Следственного комитета. Работу на месте происшествия координировал начальник УСК по Гомельской области Сергей Паско.-0-