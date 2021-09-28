СК завершил расследование ДТП с участием водителя-стажера троллейбуса в Минске

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственное управление УСК по городу Минску завершило расследование уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии, случившемся в июле 2021 года. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская.

"По данным следствия, днем 6 июля 22-летний водитель, управляя троллейбусом, двигался вблизи дома №60 по ул.Панченко и совершил наезд на 47-летнюю женщину, пересекавшую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал пешеходного светофора. В результате ДТП пешеходу причинены множественные телесные повреждения, с которыми она была госпитализирована в учреждение здравоохранения. Спустя несколько дней женщина скончалась", - рассказали в УСК.

Согласно материалам уголовного дела, молодой человек имел водительское удостоверение соответствующей категории и в момент происшествия под руководством инструктора проходил стажировку на новом троллейбусе. В ходе расследования установлено, что водитель троллейбуса, приближаясь к регулируемому пешеходному переходу, проявил невнимательность и неосмотрительность к окружающей дорожной обстановке. В складывающейся ситуации он не снизил скорость движения и не остановился перед линией разметки, а наоборот, увеличил скорость и продолжил движение. В результате обвиняемый выехал на пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора, не уступил дорогу и совершил наезд на пешехода.

Комплекс следственных и иных процессуальных действий по уголовному делу завершен. Допрошены обвиняемый и свидетели, проведен следственный эксперимент. К материалам уголовного дела приобщены видеозаписи, на которых зафиксированы обстоятельства происшествия.

Действия мужчины квалифицированы по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК. К нему применена мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.

Расследование завершено, материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд.-0-