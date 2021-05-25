СК завершил расследование уголовного дела в отношении Николая Дедка

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственное управление УСК по городу Минску завершило расследование многоэпизодного уголовного дела, возбужденного в отношении Николая Дедка. Об этом БЕЛТА сообщили в СК.

Следователи во взаимодействии с сотрудниками ГУБОПиК МВД получили доказательства о причастности участника анархистского движения Николая Дедка к совершению ряда преступлений, в том числе предусмотренного ст.342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок) Уголовного кодекса.

"По данным следствия, днем 23 августа 2020 года обвиняемый принял активное участие в несанкционированном массовом мероприятии в Минске, в ходе которого, осознавая противоправность своих действий и оказывая явное неповиновение законным требованиям сотрудников милиции, он вместе с неустановленными лицами нарушал общественное спокойствие и блокировал движение транспорта", - отметили в ведомстве.

По материалам уголовного дела, Николай Дедок на протяжении нескольких лет администрировал радикальный Telegram-канал. "В настоящий момент у следствия имеются неопровержимые доказательства, свидетельствующие о совершении фигурантом действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Беларуси. Для реализации указанной цели обвиняемый неоднократно распространял различные материалы на управляемом им Telegram-канале, используя методы, направленные на дестабилизацию обстановки в стране, искусственное нагнетание напряженности и противостояния в обществе, распространение идеологии экстремизма. При этом размещаемая информация всегда была непосредственно обращена к читателям", - рассказали в СК.

В ноябре 2020 года мужчина был задержан на съемной квартире в поселке Сосновый Осиповичского района, где длительное время скрывался от правоохранительных органов. В ходе обыска жилища обнаружены и изъяты стеклянные бутылки с горюче-смазочными материалами, которые, согласно заключению эксперта ГКСЭ, являются предметами, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ.

Следователями изучена личность фигуранта: обвиняемый - уроженец Гомельской области, ранее не судим, разведен, с октября 2019 года нигде не работает.

По завершении расследования Николаю Дедку предъявлено обвинение по ч.1 ст.342 (активное участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителям власти, повлекшее нарушение работы транспорта), ч.2 ст.361 (распространение материалов, содержащих призывы к совершению действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Беларуси, с использованием глобальной сети Интернет), ч.1 ст.295-3 (незаконные действия в отношении предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ) УК.

Примененная к обвиняемому ранее мера пресечения в виде заключения под стражу не изменялась. Расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы прокурору для направления в суд.-0-