СК завершил расследование уголовного дела в отношении Тихановского и Статкевича

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственным комитетом завершено расследование уголовного дела в отношении Сергея Тихановского, Николая Статкевича и иных лиц. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник главного следственного управления СК Евгений Архиреев.

В качестве обвиняемых по уголовному делу проходят шесть человек.

"Тихановскому, Сакову, Попову инкриминированы организация массовых беспорядков на территории Беларуси в 2020 году (ч.1 ст.293 Уголовного кодекса); распространение группой лиц по предварительному сговору материалов, направленных на разжигание социальной розни против представителей власти и правоохранительных органов (ч.3 ст.130 УК); угрозы в адрес председателя Центризбиркома (ч.2 ст.191 УК); организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с применением насилия в отношении представителей власти (ч.1 ст.342 УК). Статкевичу предъявлено обвинение в организации массовых беспорядков (ч.1 ст.293 УК), - рассказал Евгений Архиреев. - Действия обвиняемых Лосика и Цыгановича квалифицированы как разжигание социальной вражды и розни в отношении представителей власти и правоохранительных органов, совершенные группой лиц (ч.3 ст.130 УК), и организация массовых беспорядков, сопровождавшихся погромами, поджогами, уничтожением имущества и вооруженным сопротивлением представителям власти (ч.1 ст.293 УК)".

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд. Расследование в отношении скрывшихся обвиняемых и иных лиц продолжается. -0-