СК завершил расследование в отношении еще одного участника августовских беспорядков

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственное управление УСК по Минску завершило расследование уголовного дела в отношении 33-летнего минчанина - активного участника групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, в Минске в ночь с 9 на 10 августа, сообщили БЕЛТА в УСК по Минску.

По данным следствия, ночью 10 августа мужчина в состоянии алкогольного опьянения принимал активное участие в несанкционированном массовом мероприятии на пересечении переулка Тучинского и улицы Кальварийской. Минчанин, игнорируя законные требования сотрудников правоохранительных органов, участвовал в возведении ограждения на проезжей части дороги, умышленно преграждая путь различным транспортным средствам, считает следствие.

"Эти действия повлекли остановку движения, в том числе десятков маршрутов городского пассажирского транспорта, ограничение прав граждан на спокойный труд, отдых и свободное передвижение", - отметили в УСК по Минску.

В ходе расследования мужчина пояснил, что виной всему большое количество выпитого алкоголя и эффект толпы. Минчанин признал вину и раскаялся в содеянном.

Ранее он уже был судим за незаконный оборот запрещенных веществ и присвоение имущества. Также он неоднократно привлекался к административной ответственности, в том числе за мелкое хулиганство.

Фигуранту предъявлено обвинение по ч.1 ст.342 (активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекшее нарушение работы транспорта) Уголовного кодекса.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-