СК завершило расследование многоэпизодного уголовного дела в отношении участника протестных акций 

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заводским (г.Минска) районным отделом Следственного комитета завершено расследование многоэпизодного уголовного дела, возбужденного по событиям, произошедшим в том числе в августе прошлого года, сообщили БЕЛТА в СК.





Следствием установлено, что днем 23 августа прошлого года 56-летний минчанин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, публично оскорбил Президента Республики Беларусь. "Изготовив листовки, содержащие негативную оценку главы государства, выраженную в неприличной форме, он разместил их для публичной демонстрации на остановке общественного транспорта на территории Заводского района столицы. После совершения преступления мужчина решил скрыться от органа уголовного преследования, в связи с чем он был объявлен в розыск", - рассказали в ведомстве.





"Согласно материалам уголовного дела, в июне 2021 года внимание правоохранителей города Гродно привлек пользователь интернета, распространяющий фото и видеоматериалы, на которых фрагментарно запечатлены обнаженные тела лиц мужского пола. Указанные материалы согласно заключению экспертов относятся к порнографическим. В ходе оперативно-разыскных мероприятий личность пользователя была установлена, после чего мужчина был задержан в Гродно. Им оказался разыскиваемый Заводским (г.Минска) районным отделом Следственного комитета 56-летний минчанин", - отметили в СК.





В ходе предварительного следствия установлено, что деятельность обвиняемого по распространению порнографических материалов в интернете с пропагандой при этом нетрадиционной сексуальной ориентации длилась с января 2005 года по июнь 2021 года.





Кроме того, обвиняемый наряду с распространением порнографии являлся активным участником деструктивных Telegram-каналов, где агитировал против действующей власти и активно призывал к применению насилия в отношении сотрудников милиции. "По данным следствия, минчанин в период с июня 2020 года по май 2021 года в различных деструктивных и экстремистских Telegram-каналах под вымышленным именем призывал к совершению противоправных действий в отношении сотрудников органов внутренних дел, в том числе сотрудников ОМОН, в целях воспрепятствования их законной деятельности, внушая при этом уверенность в безнаказанности", - добавили в ведомстве.





В июне 2021 года, уже будучи задержанным, фигурант применил насилие в отношении сотрудника милиции, а также пытался повредить служебный автомобиль.





К материалам уголовного дела приобщен характеризующий личность обвиняемого материал, согласно которому он нигде не работает, имеет высшее образование, холост и ранее не судим.





По завершению расследования действия минчанина квалифицированы по нескольким статьям УК: изготовление и распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера; приготовление к насилию либо угрозе применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел; оскорбление Президента Республики Беларусь; насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел.





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К обвиняемому применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование завершено. Материалы переданы прокурору для направления в суд.-0-