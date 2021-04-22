СК: жительница Пинска подозревается в финансировании незаконных массовых мероприятий

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пинский межрайонный отдел Следственного комитета принял к своему производству уголовное дело, возбужденное Пинским межрайонным прокурором по ч.2 ст.342 (материальное обеспечение действий, грубо нарушающих общественный порядок) УК в отношении 53-летней жительницы райцентра. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник Пинского межрайонного отдела СК Дмитрий Лира.
Согласно материалам уголовного дела, подозреваемая, являясь учредителем и директором благотворительного учреждения, выделяла финансовое и иное материальное обеспечение для участников незаконных массовых мероприятий, имевших место в Пинске в августе прошлого года.
Указанные обстоятельства проверялись в рамках исполнения данных следователем поручений органу дознания по возбужденному в отношении женщины в декабре 2020 года уголовному делу по ч.3 ст.210 УК по фактам неправомерного использования денежных средств, полученных на благотворительные нужды.
Уголовные дела соединены в одном производстве. Окончательная правовая оценка действиям подозреваемой будет дана по результатам расследования.-0-