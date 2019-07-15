Склад оружия времен войны нашли в Пинске

15 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинске при работах по благоустройству обнаружили склад оружия и боеприпасов. Такая информация размещена на сайте горисполкома, сообщает БЕЛТА.
"Во время проведения работ по благоустройству территории по улице Брестская, 179 найден склад оружия времен Великой Отечественной войны. Оружие и боеприпасы обнаружили строители во время демонтажа ДОТа", - отметили в горисполкоме.
В ближайшее время прибудет саперно-пиротехническая группа.-0-
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