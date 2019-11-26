Склад пиломатериалов горел в Гомеле

26 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Склад и ангар одного из производственных предприятий горели в Гомеле, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре одноэтажного склада из сэндвич-панелей и металлокаркасного ангара по улице Добрушской областного центра поступило спасателям 25 ноября в 5.29. Огонь повредил склад и ангар, уничтожил имущество внутри строений (10 куб.м пиломатериалов, запасные части к деревообрабатывающим станкам).

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.-0-