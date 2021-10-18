Склад с 880 т соломы загорелся в Ивацевичском районе

18 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ивацевичском районе подразделения МЧС ликвидируют последствия пожара на сеноскладе, сообщила БЕЛТА официальный представитель Брестского областного управления МЧС Ирина Тукай.

Инцидент произошел сегодня в агрогородке Бытень на сеноскладе сельскохозяйственного производственного управления "Доманово" УП "Брестоблгаз". Сообщение о возгорании соломы на складе спасателям поступило около 13.00. Когда аварийно-спасательные подразделения прибыли к месту вызова, два навеса из металлоконструкций были охвачены огнем. Под навесами хранилось около 880 т соломы этого года.

В ликвидации пожара были задействованы подразделения Ивацевичского и Слонимского РОЧС, Барановичского ГРОЧС. Пострадавших нет. Причина происшествия устанавливается.-0-