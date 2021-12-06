Склад со стройматериалами горел в Новополоцке

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6 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Новополоцке на предприятии горел склад со строительными материалами, сообщили БЕЛТА в МЧС.
Сообщение о пожаре на складе ОАО "Специализированное ремонтно-строительное управление №3 г.Новополоцк" по ул.Монтажников, 3, поступило 5 декабря в 18.02. В результате огнем уничтожены 300 л краски, растворителя и лака, 8 кв.м деревянного настила пола. Повреждена деревянная обрешетка здания, закопчены стены.
Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.-0-