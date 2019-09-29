Скользкая дорога стала причиной ДТП на ул.Мазурова в Минске

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня днем водитель автомобиля "Пежо", двигаясь по ул. Горецкого со стороны ул. Чайлытко в направлении ул. Мазурова, при выборе скоростного режима не учел погодные условия и совершил наезд на осветительную мачту, сообщается в Telegram-канале cтоличной ГАИ.
В результате ДТП пострадали водитель и пассажир – они были доставлены в медицинское учреждение для осмотра. Проводится проверка.
ГАИ рекомендует водителям: как только начинается дождь, снижайте скорость и не делайте резких маневров. Дождь пошел сильней – включайте дворники и габаритные огни. Управляйте машиной аккуратно и осторожно.
Чтобы избежать внезапного столкновения, увеличивайте дистанцию.-0-