Скончалась вторая пассажирка авто, пострадавшая в столкновении машин под Минском

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе устанавливаются обстоятельства ДТП, в результате которого погибли два человека. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Авария произошла 25 августа около 12.10. По предварительным данным следствия, 19-летняя минчанка за рулем легковушки Skoda двигалась по автодороге М3 в направлении Минска. В салоне находились три пассажира. На 12-м км трассы, вблизи деревни Боровляны, водитель не справилась с управлением. В результате заноса она выехала на встречную полосу. Там машина столкнулась с автомобилем Land Rover на российских номерах под управлением россиянина, в нем были четыре человека, в том числе двое детей.

"В результате происшествия 70-летняя пассажирка Skoda погибла на месте. Водитель Skoda, ребенок и 41-летняя пассажирка были доставлены в больницу, спустя несколько часов 41-летняя женщина скончалась. Водитель Land Rover и трое его пассажиров госпитализированы и находятся под наблюдением медиков", - проинформировала Татьяна Белоног.

Возбуждено уголовное дело по ст.317 УК. "Устанавливаются причины и условия происшествия, степень тяжести полученных пострадавшими травм, проводятся следственные и иные процессуальные действия. Для определения скорости, технического состояния транспортных средств, механизма столкновения следователи назначили автотехнические, судебно-медицинские и иные экспертизы, производство которых поручено ГКСЭ", - проинформировала Татьяна Белоног.

Следователи просят граждан, которые располагают информацией о ДТП, записями видеорегистратора с места происшествия, обратиться в Минский РОСК или по телефону (017) 302-54-69.-0-