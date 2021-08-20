Скончался подросток, отравившийся метадоном в Минске - МВД

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20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Скончался подросток, отравившийся метадоном. Об этом в своем Telegram-канале проинформировала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, передает БЕЛТА.Правоохранители ранее сообщали, что в начале июля в одну из минских больниц были доставлены трое парней 16 и 17 лет в состоянии наркотического отравления. Оперативники установили дилера: запрещенный товар продал знакомым 18-летний минчанин.К сожалению, один из парней, находившийся в критическом состоянии, скончался. Ему было 17 лет."Уважаемые родители, вникайте в дела и окружение своих детей. Интересуйтесь, чем они занимаются в интернете. При малейших подозрениях бейте тревогу. Проблема наркотиков реальнее, чем вы можете себе представить. ГУНиПТЛ МВД обращает внимание: уровень наркоугрозы остается высоким. Число передозировок от наркотиков выросло на 41%, в том числе в пять раз больше стало таких случаев среди несовершеннолетних. Число летальных исходов также увеличилось - на 67%", - добавили в ведомстве.-0-