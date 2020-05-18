Скорая и легковушка столкнулись в Минске

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Скорая и легковой автомобиль столкнулись в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По предварительной информации, водитель скорой помощи ехал по проспекту Дзержинского со стороны проспекта Любимова в направлении центра города с включенными проблесковыми маячками. Пересекая перекресток на запрещающий сигнал светофора, скорая столкнулась с Mitsubishi, водитель которого ехал по улице Семашко в сторону улицы Голубева.
В результате ДТП скорая и легковушка перевернулись. Погибших нет. Устанавливаются обстоятельства ДТП.-0-