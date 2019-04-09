Скорая помощь столкнулась с легковушкой в Барановичах

9 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах на перекрестке столкнулись автомобиль скорой помощи и легковушка, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 8 апреля около 19.20. По предварительной информации, автомобиль скорой с включенными проблесковыми маячками и сиреной ехал по улице Комсомольской. Он выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, в этот момент на зеленый свет ехал автомобиль Ford Galaxy. Водитель легковушки не успел вовремя среагировать, поэтому столкновения избежать не удалось.

В результате аварии травмы получила женщина-пассажир скорой, которая сопровождала нуждавшегося в госпитализации пациента. У обоих транспортных средств - механические повреждения. Проводится проверка.-0-