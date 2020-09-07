Скорая с пациентом опрокинулась в Барановичах

7 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах спасатели деблокировали пострадавшего в ДТП пациента бригады скорой медицинской помощи, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

Авария на перекрестке улиц Притыцкого и Чернышевского произошла 7 сентября. Сообщение об этом спасателям поступило в 5.41. На месте выяснилось, что произошло боковое столкновение легкового автомобиля с каретой скорой медицинской помощи. От удара автомобиль СМП опрокинулся на правую сторону, внутри оказался заблокирован пациент, который нуждался в помощи.

Работники МЧС при помощи специального инструмента деблокировали пострадавшего и передали медикам. С травмами различной степени тяжести мужчину госпитализировали.

В результате ДТП автомобили получили механические повреждения.-0-