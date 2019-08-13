Скорая столкнулась с легковушкой на перекрестке в Витебске

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автомобиль скорой помощи столкнулся с легковушкой на перекрестке проспекта Победы и улицы Воинов-интернационалистов в Витебске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МВД.
Столкновение произошло сегодня около 19 часов вечера. В результате ДТП скорая перевернулась. Очевидцы происшествия поставили микроавтобус на колеса.
В больницу для осмотра доставлены оба водителя и два медработника, ехавших в скорой.-0-
Фото ГАИ УВД Витебского облисполкома
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