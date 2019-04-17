17 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Скрывающийся от уголовного преследования гродненец задержан в Швеции по подозрению в преступлении. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич.

В декабре 2017 года сотрудники Госавтоинспекции задержали в Гродно водителя автомобиля "Ауди" с признаками алкогольного опьянения. 39-летнего мужчину доставили в медучреждение для освидетельствования, однако он от проверки отказался. Учитывая, что водитель ранее был судим за аналогичные действия, в отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 2, ст. 317-1 УК (отказ от прохождения в установленном порядке проверки (освидетельствования) на предмет определения состояния алкогольного опьянения при управлении транспортным средством, либо состояния, вызванного потреблением наркотических средств, совершенное лицом, ранее совершившим преступление, предусмотренное настоящей статьей).

"На стадии проверки мужчина, неоднократно отбывавший в местах лишения свободы наказания за различные преступления, скрылся от уголовного преследования. Следователи инициировали проведение разыскных мероприятий, а после заочного вынесения постановления о привлечении в качестве обвиняемого фигуранта объявили в розыск, в том числе межгосударственный по линии Интерпола", - рассказал Сергей Шершеневич.

Работа дала результат. Интерпол уведомил о том, что 5 апреля находившегося в розыске обвиняемого задержали правоохранители Королевства Швеции. Он подозревается в использовании поддельных документов и совершении кражи в Стокгольме. Рассматривается вопрос передачи обвиняемого белорусской стороне для привлечения к уголовной ответственности.-0-