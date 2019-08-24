Скрывавшегося более 10 лет от Интерпола белоруса экстрадировали из Северной Македонии

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня из Северной Македонии экстрадирован белорус, разыскиваемый Интерполом более десяти лет. Такую информацию опубликовала в Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.
"Беглец обвиняется в приобретении на территории Беларуси и Польши амфетамина, в его хранении, сбыте и контрабанде", - уточнила представитель ведомства.
Сообщается, что мужчина изменил анкетные данные, использовал поддельный паспорт гражданина России, а также смог получить гражданство Швеции.
Интерпол занимается борьбой с преступностью международного уровня, в том числе розыском преступников. С момента вступления Беларуси в Международную организацию уголовной полиции в 1993 году установлено местонахождение порядка 900 обвиняемых и 200 без вести пропавших, разыскиваемых белорусскими правоохранителями. Более 100 преступников экстрадированы.-0-