Скрывшийся после наезда на пешехода в Гродно водитель задержан

11 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Водителя, который сбил в Гродно пешехода и уехал с места аварии, задержали в Щучинском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Как сообщалось, ранним утро 10 января на пешеходном переходе по улице Южной в Гродно неизвестный автомобиль сбил женщину. Пострадавшая с травмами была госпитализирована. Легковушка же с места происшествия поспешно скрылась.
"Ни сама потерпевшая, ни очевидцы произошедшего ни регистрационного знака, ни цвета машины, ни ее модели не запомнили", - рассказали в ГАИ региона. Сотрудники Госавтоинспекции незамедлительно приступили к розыску автомобиля и его водителя. Благодаря просмотру записей одной из видеокамер они установили машину, которая могла быть причастна к наезду, и личность владельца. Мужчины, впрочем, дома не было, на связь он также перестал выходить.
Появилась информация, что он может находиться в Щучинском районе. Вскоре один из нарядов ГАИ обнаружил автомобиль. "Шевроле-Нива" застряла в кювете неподалеку от деревни Ищелно. Вскоре нашли и водителя. Он был нетрезв. На момент освидетельствования содержания алкоголя в крови превысило предельно допустимое количество более чем в шесть раз.-0-
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