Скутерист в Витебске попал в больницу после ДТП с троллейбусом

2 мая, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебске 29-летний водитель скутера врезался в остановившийся троллейбус, его доставили в больницу, сообщили БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды УГАИ УВД Витебского облисполкома.

Авария произошла сегодня около 1.00 на перекрестке улиц Правды и Терешковой. В результате аварии водитель скутера получил телесные повреждения, он доставлен в отделение хирургии.

Фото из VK-аккаунта ГАИ Витебск

По факту ДТП проводится проверка.-0-