Следователь защитила минчанку от нападения в подъезде: расследование завершено

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фрунзенским (Минска) районным отделом Следственного комитета завершено расследование многоэпизодного уголовного дела. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская.

События произошли днем 29 февраля в одном из домов, расположенных на улице Пономаренко в Минске. Находясь у себя в квартире с двумя малолетними детьми, следователь Елена Борисова услышала крики о помощи своей соседки. Как стало известно во время следствия, несколькими днями ранее к ней пришел знакомый - 39-летний ранее неоднократно судимый мужчина. В тот день во время распития спиртных напитков между ними произошел конфликт, на почве которого обвиняемый, высказывая угрозы убийством, стал избивать 38-летнюю женщину.

Испугавшись за свою жизнь, она выбежала в подъезд и стала звать на помощь. Следователю удалось не только освободить потерпевшую от захвата обвиняемого, но и оказать ему активное сопротивление. После этого женщины заперлись в квартире следователя на первом этаже. Мужчина, продолжая совершать противоправные действия, неоднократно проникал в жилище через окно в поисках потерпевшей. Спрятав соседку в шкафу, следователь продолжила оказывать ему сопротивление до приезда сотрудников милиции.

Кроме этого, мужчина из хулиганских побуждений повредил имущество жителей подъезда и потерпевших женщин: разбил окна, повредил входные двери и мебель. Во время следствия была восстановлена точная картина произошедшего, проведены многочисленные допросы и экспертные исследования. К уголовному делу приобщен характеризующий личность обвиняемого материал, согласно которому он нигде не работает и ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за кражи, грабеж и мошенничество.

По результатам расследования действия мужчины квалифицированы по ст. 186 (угроза убийством), ч. 3 ст. 339 (особо злостное хулиганство), ч. 1 ст. 202 (незаконное вторжение в жилище), ч. 1 ст. 366 (насилие и угроза насилия в отношении лица, выполняющего общественный долг по охране общественного порядка и пресечению правонарушений, в целях воспрепятствования законной деятельности) Уголовного кодекса. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд. Подполковник юстиции Елена Борисова представлена к государственной награде - медали "За отличие в охране общественного порядка".-0-

Фото УСК по городу Минску