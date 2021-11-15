Следователи Беларуси и России раскрыли дело 24-летней давности об убийстве семьи в Гомеле

15 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Белорусские и российские следователи раскрыли дело 24-летней давности об убийстве семьи в Гомеле, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный Telegram-канал СК.

В декабре 1997 года в Гомеле убили офицера военкомата, его жену и ребенка. Семью расстреляли из автомата Калашникова. "Раскрыть дерзкое преступление удалось только в 2020 году. Следователи УСК по Гомельской области совместно с сотрудниками уголовного розыска провели огромную работу по изобличению преступников и получению доказательств их виновности", - уточняется в сообщении.

В апреле 2021 года уголовное дело в отношении главаря банды для дальнейшего уголовного преследования направлено компетентным органам РФ. Обвиняемый - гражданин России, отбывает там наказание за убийство. Сейчас мужчине инкриминировано также убийство семьи и еще два убийства, совершенные в Гомеле в 1997 и 1998 годах. Также он убил своих подельников.

По данным Следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю, расследование дела завершено.-0-