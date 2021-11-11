Следователи доказали: девушка не прыгала с балкона в Витебске, ее убили

11 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Следственное управление УСК по Витебской области завершило расследование уголовного дела об убийстве девушки и ряда преступлений против половой неприкосновенности других девочек, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

Вечером 17 января 2021 года поступило сообщение, что 15-летняя девушка спрыгнула с балкона 3-го этажа в Витебске. Медикам спасти девушку не удалось, она скончалась. Хозяин квартиры, с балкона которого выпала девушка, был задержан. Он пояснил, что отлучился на некоторое время из жилья, а вернувшись, витебчанки в квартире не было. Выйдя на балкон, он обнаружил ее на тротуарной плитке. Свою причастность к трагедии мужчина отрицал.

Благодаря работе следователей, сотрудников милиции и судебных экспертов установлены обстоятельства произошедшего. "По данным следствия, в день трагедии 15-летняя девушка находилась в гостях у своего 39-летнего знакомого по месту жительства, где они вместе распивали спиртное. В ходе конфликта на почве ревности мужчина выбросил несовершеннолетнюю девушку с балкона. Учитывая высоту перил, которая была сопоставлена с ростом погибшей, положение ее тела после падения и другие материалы уголовного дела, в Институте тепло- и массообмена имени А.В. Лыкова НАН Беларуси проведена экспертиза. Установлено, что на начало падения ее тело находилось в горизонтальном положении и именно параллельно стене. То есть обвиняемый поднял ее на руки, переместил через перила и сбросил вниз. Это подтверждается и тем, что на перилах не был поврежден снежный покров. При просмотре записей камер видеонаблюдения опровергнута версия обвиняемого, что его долго не было дома, он искал в квартире девушку и не видел, как она прыгала с балкона. Согласно видео, после падения девушки мужчина выбежал к ней на улицу через 57 секунд. До приезда скорой медицинской помощи и правоохранителей он навел порядок в квартире и выбросил бутылки из-под спиртного. Также установлены свидетели, рассказавшие, что когда обвиняемый узнал об общении знакомой с ее ровесниками, то приревновал ее и угрожал расправой", - рассказала Оксана Лазько.

Следствие также установило, что с мая 2019 года по 17 января 2021 года 39-летний житель Витебска совершал преступления против половой неприкосновенности как погибшей, так и еще двух девушек, которым в момент совершения преступления было 14 и 15 лет. Мужчина целенаправленно знакомился с несовершеннолетними девочками и вступал с ними в половую связь. Обвиняемый подчищал переписки в социальных сетях и мессенджерах, а после совершения преступлений запугивал их, чтобы о произошедшем они никому не рассказывали. Витебчанин ранее судим не был, разведен, официально не работал. Каких-либо психических расстройств у него не выявлено.

По результатам расследования 39-летнему мужчине предъявлено обвинение по шести статьям УК. Он находится под стражей. Материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд.-0-