Следователи ищут очевидцев ДТП с наездом на пешехода в Минском районе

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минским районным отделом Следственного комитета устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с тяжкими последствиями. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

По данным следствия, 19 января около 14.45 29-летняя женщина управляла легковым автомобилем Volkswagen Polo и двигалась по автодороге Минск-Витебск в направлении Минска. При въезде в столицу на 9-м км автодороги вблизи деревни Боровая она совершила наезд на 54-летнюю женщину, пересекавшую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. В результате происшествия пешеход с телесными повреждениями госпитализирована.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) УК.

Для установления фактических обстоятельств произошедшего следователи обращаются с просьбой к гражданам, которые располагают значимой информацией, записями видеорегистратора с места происшествия, обратиться в Минский РОСК по телефонам: 8 (017) 302-54-69, 8 (017) 226-17-97.-0-