Следователи ищут очевидцев ДТП с участием авто и мотоцикла в Минске

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28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичная Госавтоинспекция разыскивает очевидцев ДТП с участием автомобиля и мотоцикла, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария произошла 13 октября 2020 года около 23.30 вблизи перекрестка проспект Партизанский - улица Молодежная. Водитель автомобиля "Рено" столкнулся с водителем мотоцикла Aprilia.

Очевидцев и лиц, располагающих какой-либо информацией о произошедшем, просят сообщить по телефонам: (8017) 239-30-16, (8025) 693-62-90, (8017) 270-19-19 или 102. Конфиденциальность гарантируется.-0-