6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи ищут очевидцев ДТП с участием пешехода в Гродно. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

"По данным следствия, 21 февраля 2020 года около 19.15 44-летний водитель, управляя автомобилем Audi A4, двигался по ул.Горького в направлении ул.Курчатова и совершил наезд на мужчину, который переходил дорогу в установленном месте. В результате ДТП пешеходу причинены тяжкие телесные повреждения", - рассказали в СК.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК. В ходе расследования установлено, что в момент аварии рядом ехал автомобиль такси, водитель которого, предположительно, женщина.

Следователи обращаются к водителю такси, который был свидетелем ДТП, а также к гражданам, располагающим интересующими сведениями, с просьбой сообщить об обстоятельствах произошедшего в УСК по Гродненской области по адресу: Гродно, ул.Горького, 121, или по телефонам 8 (0152) 72-40-40 и 8 (033) 621-15-35.-0-