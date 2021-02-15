15 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Следователи ищут очевидцев ДТП с участием велосипедиста в Слониме. Информация об этом размещена в Telegram-канале СК, сообщает БЕЛТА.

Авария произошла 11 декабря 2020 года на ул.Брестской. Около 13.35 автомобиль "Джили" сбил велосипедиста, который пересекал дорогу по пешеходному переходу. В результате 67-летний мужчина получил тяжкие телесные повреждения. В отношении водителя возбудили уголовное дело.

"Установлено, что в момент аварии проезжую часть также пересекали два пешехода", - отметили в СК.

Следователи обращаются к пешеходам, а также к другим возможным очевидцам ДТП с просьбой сообщить об обстоятельствах произошедшего в УСК по Гродненской области по телефонам 8 (0152) 72-40-40 или 8 (033) 621-15-35.-0-