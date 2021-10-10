Следователи ищут очевидцев ДТП в Мостовском районе, жертвами которого стали две девочки

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи устанавливают очевидцев ДТП в Мостовском районе, в котором погибли две малолетние девочки, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Как сообщалось ранее, 10 июня текущего года около 10.55 на 22-м км автодороги Р142 Зельва - Деречин - Медвиновичи вблизи деревни Большие Озерки мужчина, управляя автомобилем Reno Meganne Scenic, не справился с управлением и выехал на обочину. Машину занесло, за пределами проезжей части она опрокинулась и столкнулась с придорожным деревом. В результате ДТП погибли две девочки 12 и 13 лет.

Следователи обращаются к гражданам, которые стали свидетелями ДТП, а также тем, кто располагает какой-либо информацией о случившемся, в том числе записями с видеорегистраторов, с просьбой сообщить об обстоятельствах произошедшего в УСК по Гродненской области по телефонам (80152) 72-40-40, (80152) 72-41-05 и (8033) 621-15-35 либо по номеру 102.-0-