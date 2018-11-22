Следователи ищут очевидцев наезда на двух пешеходов в Витебске

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственное управление УСК по Витебской области расследует уголовное дело о дорожно-транспортном происшествии в Витебске, в результате которого пострадали два человека, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.
По данным следствия, 19 ноября 38-летняя водитель на автомобиле Hyundai Getz двигалась по улице Короткевича в Витебске. Около 7.30 возле дома 24 автомобиль наехал на переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу 36-летнего и 26-летнего мужчин. Пешеходы получили телесные повреждения.
В отношении водителя возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 317 УК (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений).
С целью установления обстоятельств аварии, а также свидетелей и очевидцев ДТП, следователи просят граждан, располагающих сведениями, сообщить об этом по телефону оперативно-дежурной службы УСК по Витебской области +37533 3998044 (круглосуточно).-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3957 BYN
|2.396 BYN
|2.407 BYN
|USD
|2.1019 BYN
|2.102 BYN
|2.107 BYN
|RUB
|3.2031 BYN
|3.202 BYN
|3.215 BYN