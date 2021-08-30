Следователи ищут очевидцев наезда на мужчину в Минском районе

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский районный отдел Следственного комитета расследует уголовное дело, возбужденное по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса. Об этом БЕЛТА сообщили в СК.
По данным следствия, 10 августа этого года около 2.00 32-летний водитель автомобиля "Фиат" ехал по автодороге Брест - Минск - граница Российской Федерации. Вблизи деревни Белица Минского района он наехал на 46-летнего мужчину, который находился на проезжей части. В результате ДТП последний от полученных телесных повреждений скончался на месте.
Следователи осмотрели место происшествия. Была зафиксирована следовая картина, назначен ряд экспертных исследований.
Граждан, которые располагают какими-либо сведениями о происшествии, в том числе обладают записями видеорегистраторов, просят обратиться в Минский РОСК по адресу: г.Минск, ул.Скрыганова, 4, или по телефонам: 8 (017) 302-54-68, 8 (029) 140-55-18.-0-