Следователи ищут очевидцев падения зацепившегося за буксировочный трос парня в Витебске

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Витебский городской отдел Следственного комитета расследует уголовное дело о ДТП с парнем, зацепившимся за буксировочный трос и получившим при падении травмы. Молодой человек госпитализирован в тяжелом состоянии, ему оказывается квалифицированная медицинская помощь. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

Следователи изъяли с камер наблюдения придорожных объектов видеозаписи и выявили возможных очевидцев происшествия: водителей маршрутного такси "Пежо-Боксер" синего цвета, автомобиля "Шкода" белого цвета, эвакуатора и других неустановленных машин, ехавших в момент аварии по ул. Гагарина в сторону центра города. Кроме того, на записях зафиксированы действия прохожих, которые оказали пострадавшему первую медицинскую помощь.

Для установления обстоятельств аварии, а также свидетелей ДТП следователи обращаются с просьбой к гражданам, располагающим интересующими сведениями, сообщить об этом по телефонам оперативно-дежурной службы УСК по Витебской области +37533 3998044 и 80212486637 (оба работают круглосуточно), а также по телефону +37529 7150903 (МТС).

Оксана Лазько напомнила, что ДТП произошло днем 27 ноября: 18-летний парень переходил ул. Гагарина по нерегулируемому пешеходному переходу в районе автозаправки "Лукойл". По предварительной версии, он зацепился за буксировочное устройство и упал между двумя двигавшимися на гибкой сцепке машинами - "Мерседесом-Бенц" (синий микроавтобус) и "ВАЗ 21042" (универсал белого цвета).-0-